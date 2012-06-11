Сьогодні розпочався Петрів піст

12:18, 11 червня 2012
Суспільство
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Петрів піст є не дуже суворим порівняно з Великим і Успенським постами. 

Піст
Сьогодні у православних віруючих розпочинається Петрів піст - за традицією, рівно через тиждень після свята Трійці. Як повідомляє ТСН, тривалість цього посту щороку різна і залежить від дати святкування Великодня.

Протягом усього посту не допускається вживання м`ясних, молочних продуктів та яєць .

По вівторках, четвергах, суботах, неділях, а також в день пам`яті Різдва святого Івана Хрестителя (7 липня) і в дні храмових престольних свят дозволяється їсти рибу.

Петрів піст завершується напередодні 12 липня, коли Церква відзначає день пам`яті святих апостолів Петра і Павла.

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