Сьогодні розпочався Петрів піст
12:18, 11 червня 2012Суспільство
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Петрів піст є не дуже суворим порівняно з Великим і Успенським постами.
|Петрів піст завершується напередодні 12 липня
Протягом усього посту не допускається вживання м`ясних, молочних продуктів та яєць .
По вівторках, четвергах, суботах, неділях, а також в день пам`яті Різдва святого Івана Хрестителя (7 липня) і в дні храмових престольних свят дозволяється їсти рибу.
Петрів піст завершується напередодні 12 липня, коли Церква відзначає день пам`яті святих апостолів Петра і Павла.
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