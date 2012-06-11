«WebMoney Україна» буде блокувати інтернет-розрахунки учасників МММ-2012

«У зв'язку з реорганізацією МММ і повідомленнями про спробу створення нової фінансової піраміди, нагадуємо, що подібна діяльність у рамках WebMoney Transfer суворо заборонена й блокується, з подальшою відмовою в обслуговуванні» - йдеться в повідомленні WMU.

У повідомленні зазначається, що для безпеки користувачів WMU відстежує і присікає спроби використання системи WebMoney Transfer у формуванні фінансових пірамід або структур мережевого маркетингу.

WMU підкреслює, що кожен користувач, який реєструється в системі WebMoney Transfer, акцептує «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками». Пункт 5 документа говорить, що користувач системи WebMoney Transfer приймає на себе зобов'язання не здійснювати заборонених дій із використанням системи, її сервісів і сайту. Серед іншого, йдеться про заборону на використання WebMoney Transfer для мережевого маркетингу.

«До Переліку товарів і послуг, у розрахунках за які забороняється використання титульних знаків (WM), зокрема WMU, включено багаторівневий маркетинг, піраміди й матриці, бізнес-пакети. Користувачам, які порушують ці правила, ми відмовляємо в обслуговуванні» - заявляють у WMU.

Нагадаємо, що наприкінці травня ряд видань повідомили про те, що в терміновому порядку припиняють свою роботу офіси й осередки системи МММ-2011, всю готівку, що знаходилася в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку було вивезено в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулено й заблоковано.

Пізніше керівник українського сектора МММ-2011 Руслан Нарижняк заявив, що інформація про те, що в МММ-2011 нібито існують якісь фінансові проблеми, не відповідає дійсності.

За його словами, останнім часом у ЗМІ було розв'язано кампанію з дискредитації МММ. На його думку, причиною цієї кампанії може бути кампанія "Фенікс" із заміни ряду неефективних керівників, що проводиться зараз у МММ.

«Панічні настрої організовуються для того, щоб посіяти паніку в лавах вкладників», - зазначив Р.Нарижняк. За його словами, режим спокою діятиме в компанії до середини червня ц.р. Зараз представництвами МММ здійснюється лише прийом вкладів.

Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товаритсва в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала склади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку.

Cистема інтернет-розрахунків WebMoney Transfer заснована в 1998 р.