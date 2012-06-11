У Дніпропетровську у салон трамвая кинули димову шашку

Про УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах, зауваживши, що інцидент трапився сьогодні після опівдня. За словами співрозмовника агентства, за попередньою інформацією, одній людині від диму стало зле.

Водночас в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України цю інформацію не підтвердили і не спростували, зауваживши з посиланням на УМВС у Дніпропетровській області, що до чергової частини міліції будь-якої інформації з приводу якогось інциденту не надходило.