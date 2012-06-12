ПриватБанк виплатив мільйон за швидко розкритий злочин

Тоді внаслідок нападу загинули 5 працівників банку.

Як повідомила прес-служба банку, кожен з працівників міліції одержав на свою банківську картку від 2 до 10 тис. грн премії - «залежно від особистого вкладу в піймання злочинців».

«Ми обіцяли і виплатили 1 млн грн працівникам міліції, які в найстисліші терміни затримали злочинців, що холоднокровно розстріляли п'ятьох працівників банку, - цитує прес-служба слова голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. - За останній рік усі випадки нападу на наші відділення не закінчувалися для злочинців нічим хорошим - сьогодні в «ПриватБанку» не можна вкрасти багато грошей, адже у відділеннях просто немає великих сум готівки. А кожен випадок нападу на банк розкривається за один-два дні, спроба пограбувати банк сьогодні - це найшвидший спосіб потрапити у в'язницю».

Також наголошується, що в рамках програми «ПриватБанк» проти злочинності», банк гарантує виплату винагород за розкриття будь-якого злочину - від отримання кредиту за підробленим паспортом і шахрайство співробітників - до розбійних нападів на відділення.

У 2011 році банк виплатив більше 90 премій на суму 450 тис. грн працівникам міліції і громадянам за допомогу в пійманні злочинців і шахраїв. З початку 2012 року за розкриття злочинів проти банку вже виплачено 1,2 млн. грн. Більше 85% злочинів, скоєних проти «ПриватБанку», розкриваються протягом кількох днів після здійснення.

За інформацією банку, 8 червня справа про вбивство п'ятьох працівників відділення «VIP-центр» «ПриватБанку» в Донецьку була направлена до суду з обвинувальним висновком. Двом дончанам, обвинувачуваним у розстрілі всіх працівників банку, загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Разом з ними на лаві підсудних опинилися двоє жителів Запорізької області, що продали зброю грабіжникам, і посадовець приватної компанії, який ніс відповідальність за систему безпеки у відділенні банку.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в Донецьку при спробі розбійного нападу на відділення «ПриватБанку» загинуло п'ятеро його працівників. Того ж дня банк оголосив про виплату винагороди в розмірі 1 млн грн за інформацію, яка б допомогла розкрити тяжкий злочин і затримати злочинців.