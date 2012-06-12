Розпочалося антидемпінгове розслідування проти російської склотари

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Комісія повідомила, що розглянула скаргу ПАТ «Мар’янівський склозавод» щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю 0,15 л із Росії і встановила, що частка заявника в загальному обсягу виробництва склотари медпризначення місткістю 0,15 л в Україні в 2009-2011 рр. становила більш як 50%.

У скарзі наведена інформація, на підставі якої можна зробити висновок, що впродовж 2011 р. імпорт до України склотари медпризначення місткістю 0,15 л з Росії здійснювався за демпінговими цінами, і з 1-го кварталу 2011 р. до 4-го кварталу 2011 р. імпорт такої тари з РФ здійснювався в обсягах, які можуть завдати шкоди заявнику.

За результатами розгляду скарги прийнято рішення про порушення антидемпінгового розслідування. Проведення розслідування доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.