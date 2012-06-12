Прокуратура вимагає розслідувати побиття біля табору шведських фанів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, матеріали за вказаним фактом повернуто до міліції для проведення додаткової перевірки.

Крім цього, прокуратурою району ініційовано проведення службової перевірки стосовно відповідальної особи райуправління, з вини якої прийнято незаконне рішення.

За даними прокуратури, до Дніпровського райвідділу міліції 27 травня 2012 року надійшло повідомлення про те, що на території Труханового острова охоронці табору вболівальників побили спортсменів-спелеологів.

За результатами дослідчої перевірки даного факту міліція 6 червня відмовила в порушенні кримінальної справи.