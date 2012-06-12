За Україну не змогли вболівати у 350 населених пунктах

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, за дві ночі було знеструмлено 696 населених пунктів в десяти областях.

На сьогодні відновлено електропостачання 218 населених пунктів, повністю відновлено електропостачання у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.