Дніпропетровські терористи щоночі прогулювалися під вікнами СБУ

Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине".

- Зібрано всі необхідні докази, в тому числі знімки з камер відеоспостереження, на яких зняті ці люди. Відомий тип вибухівки, - говорить керівник СБУ Ігор Калінін.

За даними СБУ, ніякого політичного підтексту теракти не мали. Мотивом злочинів були гроші - $ 4,5 мільйона - 10 центів за життя кожного українця.

- Вони дуже добре підготувалися до останніх квітневих вибухів у Дніпропетровську, начиталися шпигунської літератури, - розповідає начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев`янко. - Міняли сім-картки на телефоні, адреси реєстрації в Інтернеті, навіть схему з кредитними картками запозичили. При цьому настільки були впевнені, що на їхній слід не вийдуть, що кожну ніч прогулювалися під вікнами СБУ в Дніпропетровську, перевіряючи, чи працюють по їх пошуку чи ні.

Правоохоронці вирішили зупинити гру після того, як вони погрожували підірвати дитячий майданчик.

Як розповів виданню слідчий, який брав участь у затриманні, коли на квартиру до ватажка прийшли співробітники СБУ, він від несподіванки втратив свідомість.

- Затримані дають свідчення, ми сподіваємося, щиросердні, - говорить глава СБУ Ігор Калінін. - Ніякого фізичного і психологічного тиску на них не чиниться. Ми сподіваємося, що до вересня розслідування буде завершено і справа піде до суду.