12 червня 2012 року о 19.00 у ресторані «Маріо» відбудеться Українсько-європейський вечір

На вечір запрошено відомих політиків, дипломатів, громадських діячів, політологів, редакторів провідних засобів масової інформації. Організатори вечора – Міжнародна школа політичних технологій «PolitPR» та Інститут української політики. В ході заходу – вільне обговорення перспектив інтеграції України до європейської спільноти, поточних проблем, пов’язаних із запровадженням безвізового режиму, глобальних питань міждержавних стосунків. Також відбудеться презентація останніх соціологічних досліджень, представлення «європейського стилю» у автомобілебудуванні, моді та гастрономії. Вечір носить офіційний характер. Доступ на захід обмежено (за запрошеннями). Прохання для засобів масової інформації акредитуватися за телефоном: 0639650198 (Анастасія)

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