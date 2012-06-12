Погода на завтра
14:47, 12 червня 2012Суспільство
1044 0
Завтра у західних, північних та центральних областях України пройдуть короткочасні грозові дощі.
|У столиці завтра очікується короткочасний дощ з грозою
У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.
У столиці короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
12 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°; в Дніпрі біля Києва 20°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter