Мучителів Оксани Макар можуть судити півроку

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької - Віктор Василюк.

«Про це можна говорити дуже приблизно. Виходячи з того, скільки у справі матеріалів, скільки свідків, - це буде приблизно півроку, а може й більше. Це залежить від того, як часто призначатимуться засідання, чи будуть всі бути, а якщо хтось не з'явиться - переноситимуться засідання. Це складно прогнозувати. Але швидко це не буде», - зазначив В.Василюк.

За словами адвоката, зараз у справі 10 томів матеріалів, опитується більш як 20 свідків.

«Уявіть собі: опитати кожного хоч би по 10 хвилин, - пояснив В.Василюк. - Це мінімум, там буде більше десяти хвилин. Розрахувати неможливо. У нас є список свідків, починаючи від працівників бару, потім – людина, яка знайшла її, працівники міліції, ті, хто бачив її в магазині, коли вона купувала там алкогольні напої».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. На закинутій будові дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa прийняла рішення вести слухання в закритому режимі.

Громадськість вимагала відкритого розгляду справи в суді.

Трьом обвинуваченим Євгену Kpacнoщоку, Артему Пoгocяну і Максиму Пpиcяжнюку інкримінується вчинення злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також інкримінують дії за ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).

Сьогодні, 12 червня, Центральний райсуд Миколаєва в закритому режимі почав слухання по суті справи щодо вбивць О.Макар.

Пізніше суд частково задовольнив вимогу адвокатів і прокурорів про відкритий судовий процес.