Мучителів Оксани Макар можуть судити півроку
Адвокат не виключає, що суд до півроку може розглядати справу проти насильників Макар.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької - Віктор Василюк.
«Про це можна говорити дуже приблизно. Виходячи з того, скільки у справі матеріалів, скільки свідків, - це буде приблизно півроку, а може й більше. Це залежить від того, як часто призначатимуться засідання, чи будуть всі бути, а якщо хтось не з'явиться - переноситимуться засідання. Це складно прогнозувати. Але швидко це не буде», - зазначив В.Василюк.
За словами адвоката, зараз у справі 10 томів матеріалів, опитується більш як 20 свідків.
«Уявіть собі: опитати кожного хоч би по 10 хвилин, - пояснив В.Василюк. - Це мінімум, там буде більше десяти хвилин. Розрахувати неможливо. У нас є список свідків, починаючи від працівників бару, потім – людина, яка знайшла її, працівники міліції, ті, хто бачив її в магазині, коли вона купувала там алкогольні напої».
Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. На закинутій будові дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.
На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa прийняла рішення вести слухання в закритому режимі.
Громадськість вимагала відкритого розгляду справи в суді.
Трьом обвинуваченим Євгену Kpacнoщоку, Артему Пoгocяну і Максиму Пpиcяжнюку інкримінується вчинення злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також інкримінують дії за ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).
Сьогодні, 12 червня, Центральний райсуд Миколаєва в закритому режимі почав слухання по суті справи щодо вбивць О.Макар.
Пізніше суд частково задовольнив вимогу адвокатів і прокурорів про відкритий судовий процес.