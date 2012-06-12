У Києві чоловік побив телеоператора і пошкодив службове авто

У столиці чоловік побив оператора телевізійного каналу «Новий канал» та пошкодив службовий автомобіль телеканалу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва. Зловмисника відразу було затримано працівниками міліції. Встановлено, що мешканець Київщини з хуліганських спонукань почав наносити оператору удари по обличчю та пошкодив службовий автомобіль. Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття оператора за ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України (хуліганство). Хід досудового слідства у справі контролюється прокуратурою Оболонського району Києва.

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