У Києві чоловік побив телеоператора і пошкодив службове авто
19:56, 12 червня 2012Суспільство
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У столиці чоловік побив оператора телевізійного каналу «Новий канал» та пошкодив службовий автомобіль телеканалу.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.
Зловмисника відразу було затримано працівниками міліції.
Встановлено, що мешканець Київщини з хуліганських спонукань почав наносити оператору удари по обличчю та пошкодив службовий автомобіль.
Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття оператора за ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Хід досудового слідства у справі контролюється прокуратурою Оболонського району Києва.
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