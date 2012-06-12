Після трагічного інциденту у Луцьку обіцяють обстежити усі будинки

У Луцьку мешканців третього і четвертого під’їздів напівзруйнованого будинку на вулиці Рівненській, 109, тимчасово переселять у гуртожиток.

Про це повідомив міський голова Луцька Микола Романюк після сьогоднішньої зустрічі з мешканцями цього будинку, поінформували УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

«На прохання жителів третього і четвертого під’їздів я прийняв рішення про їх тимчасове поселення у гуртожиток Луцького педагогічного коледжу. Усі бажаючі вже сьогодні зможуть переїхати туди», - сказав М.Романюк.

Також, за його словами, висновків експертизи по першому та другому під’їздах ще немає, але вже завтра розпочнеться експертиза квартир третього та четвертого під’їздів.

Він нагадав, що у Луцьку будуть обстежувати усі будинки. Роботи розпочнуться вже цього тижня і триватимуть до кінця вересня, оскільки у місті понад 1 тис. 750 будинків. В першу чергу обстежуватимуть ті будівлі, звідки надходили скарги мешканців, сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Луцьку о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.

Загинули двоє пенсіонерів.

77 мешканців зруйнованого будинку поселені у готелі «Світязь».