Шева потрапив у ДТП

21:25, 12 червня 2012
Суспільство
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Капітан збірної України з футболу Шевченко потрапив у ДТП.

Андрій Шевченко під час матчу ЄВРО-2012. Київ, 11 червня

Капітан збірної України з футболу Андрій Шевченко вчора після перемоги у матчі над збірною Швеції з рахунком 2:1 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляє ТСН, в автомобіль Porsche А.Шевченка врізався джип. Футболіст пригальмував, щоб пропустити пішохода.

В машині також знаходилася вагітна дружина А.Шевченка Крістен Пазік. Обоє вони не постраждали.

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