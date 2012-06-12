Шева потрапив у ДТП

Капітан збірної України з футболу Андрій Шевченко вчора після перемоги у матчі над збірною Швеції з рахунком 2:1 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляє ТСН, в автомобіль Porsche А.Шевченка врізався джип. Футболіст пригальмував, щоб пропустити пішохода.

В машині також знаходилася вагітна дружина А.Шевченка Крістен Пазік. Обоє вони не постраждали.