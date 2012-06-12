Глава УГКЦ про Волинську трагедію, радикалів і Московську патріархію

Про це глава Української греко-католицької церкви сказав в інтерв'ю польській Католицькій інформаційній агенції, повідомляє офіційний портал Церкви.

«У 2005 році відбувся акт примирення між єпископатом Римо-католицької церкви в Польщі та Української греко-католицької церкви. Це був акт прощення і зцілення наших спільних спогадів. Це наша платформа для побудови кращого майбутнього. Це був приклад, який ми, як християни, дали нашим країнам – Польщі та Україні, бо в нашій історії було багато важких і драматичних моментів. Зробили ми це для того, аби попросити одне в одного прощення», – зазначив Блаженніший Святослав.

Проте, наголосив він, ставлення до Волинської трагедії деяких радикальних угруповань показує, «як багато ще належить зробити для примирення наших народів, аби це зрозуміли усі прошарки нашого суспільства».

Водночас предстоятель УГКЦ зазначає, що «акт примирення ми повинні також зробити з Православною церквою, особливо з Московською патріархією».

«Тільки в цьому випадку, визнавши взаємно свої гріхи, пробачивши їх, ми можемо звільнитися від тягаря своєї історії, дивитися одне одному в очі як християни, як брати і будувати християнські Україну та Росію. Це необхідно, тому до цього ми будемо прагнути. Хоча це буде нелегкий шлях. Знаю, що польський єпископат працює над актом примирення з Російською православною церквою. Між поляками і росіянами накопичилося протягом століть багато складних проблем. Та сподіваюся, що росіяни й поляки справді хочуть досягнути цього примирення. Для нас це буде хорошим прикладом і стимулом, адже й ми повинні іти у цьому напрямку», – наголосив Блаженніший Святослав.