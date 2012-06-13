Гідропарк мало не потрапив під забудову

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, у 2008 році Київрадою земельні ділянки було передано комерційній структурі на 25 років під будівництво накриття відкритої частини Святошинсько-Броварської лінії метрополітену з приміщеннями торговельно-офісного та розважального призначення.

Встановлено, що передані ділянки розташовані в межах червоних ліній та прибережних захисних смуг і відносяться до переліку озеленених територій загального користування столиці, на основі яких створено регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови».

Будівництво чи господарська діяльність на землях природоохоронного призначення заборонено, наголошується в повідомленні прокуратури.

До того ж, вилучення таких земель допускається виключно за рішенням Кабінету міністрів України або відповідної місцевої ради після погодження з Верховною Радою України.