Експерт застерігає: мовне питання загрожує Україні революцією

13:23, 13 червня 2012
Суспільство
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За словами професора, в Україні через мовне питання, так само, як на економічному ґрунті, може статися революція.

Вадим Скуратівський

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ініціативи «Першого грудня», таке переконання в ефірі ТВІ висловив професор, учасник групи Вадим Скуратівський.

«Ми звикли до того, що революція виникає на економічному ґрунті, але вона може виникнути й на іншій основі, включаючи мовну» - сказав він.

В.Скуратівський висловив думку, що “зовсім несподівано в столітній історії переслідувань української мови раптом цю проблему перевели на доволі вишукану, юридичну платформу. Це вперше, відтак треба зрозуміти: або це кінець репресій щодо української мови, або початок суто юридичного упослідження”.

«Справа в тому, що це черговий вибрик сусіднього імперіалізму. Він може використати будь-який сюжет у будь-якому напрямку, будь-якої хвилини. Йому однаково, що використовувати для своїх інтриг. Але в принципі, дуже прикро, що ми допускаємо ці сюжети. Не можна дозволяти оцю дурість і підлість. Справа не тільки в законопроекті. Тут можна простежити, як поводять себе його ініціатори - абсолютне неприйняття України. Вони невігласи, які люто ненавидять все українське і намагаються з усіх сил припинити будь-які вияви української історії та культури» - вважає В.Скуратівський.

Раніше Ініціативна група «Першого грудня» заявила, що проект закону про засади мовної політики є наміром підмінити Конституцію України. Учасники групи застерегли, що в разі прийняття законопроекту він призведе до розколу в суспільстві.

*** Ініціативна група «Першого грудня» створена у 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, В.Скуратівський, Ігор Юхновський.

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