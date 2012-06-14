Експерт: 12 підприємств узурпували ринок оцінки

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН представники Українського товариства оцінювачів, «Асоціації фахівців оцінки», форуму «Відкритий клуб незалежних оцінювачів».

«Сьогодні 12 підприємств оцінного напряму узурпували ринок оцінювання з метою оподаткування. Швидко, за сприяння відомства, яке регулює оцінку, було вивчено кілька десятків оцінювачів, які у своїй сумі становлять не більш як 1% числа оцінювачів у всій Україні», - сказала заслужений економіст України Людмила Туровська.

Вона відзначила, що понад 9 тис. оцінювачів в Україні практично залишилися без роботи.

Оцінювачі пояснили, що ст. 5 Закону «Про Фонд державного майна» і п.4 «Прикінцевих положень» закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації з реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» визначили оцінну діяльність з метою оподаткування як винятковий вид діяльності за новим напрямом № 3 «Оцінка з метою оподаткування і нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які стягуються відповідно до законодавства». При цьому ФДМУ у травні видав до двох десятків наказів, чотири з яких призвели до нових правил оцінки.

«У нас є одне завдання — відмовитися від даних наказів, перейти не до кріпацтва... Ми хочемо не тільки позбавитися даних наказів, ми хочемо внести зміни до двох статей закону — ст. 5 закону «Про Фонд Держмайна» і п. 4 «Прикінцевих положень», - заявила Л.Туровська.

За словами члена Ради Українського товариства оцінювачів Ірини Іванової, змішування оцінки з метою оподаткування і індивідуальної оцінки не дає розвиватися незалежній оцінці.

Вона повідомила, що раніше вартість оцінки ніколи не пов'язувалася з ринковою вартістю об'єкту, це категорично заборонено міжнародними і національними стандартами.

Л.Туровська також відзначила, що оцінювач, який одержав сертифікат за новими правилами, прив'язаний до компанії, в якій він працює. Якщо оцінювач залишить компанію, він втрачає сертифікат.

При цьому на ринку утворився дефіцит послуги (40 оцінювачів у 12 компаніях щодня мають проводити 15-20 оцінок нерухомості в країні), що призвело до дорожчання послуг оцінювачів в 6-10 разів.

За даними члена комітету Українського товариства оцінювачів з питань законодавства Тимура Аджиєва, раніше гонорар оцінювача становив 0,5-1,5 тис. грн, за новими правилами — від 1,8 тис. грн за оцінку «гостинки» на Борщагівці до 10-11 тис. грн за квартири в центрі Києва. Водночас, наприклад, за оцінку домоволодіння в Борисполі сьогодні просять 20 тис. грн.

Член ради директорів Українського товариства оцінювачів Сергій Пузенко додав, що нові правила оцінки стосуються не лише ринку нерухомості і транспорту, а й інвестиційного ринку.

«Справа стосується й інвестиційного ринку. Тобто це все операції фізичних осіб з продажу корпоративних прав, прав вимог тощо. Для таких оцінок навіть не передбачили спеціалізацію... Весь інвестиційний ринок, якщо він має йти через нотаріат, просто зупиниться», - сказав він.

У свою чергу модератор форуму «Відкритий клуб незалежних оцінювачів» Андрій Філін зазначив, що 12 фірм, які надають послугу оцінки нерухомого і рухомого майна, автоматизували послугу оцінки через сайт за допомогою введення даних замовником, а договір між замовником і оцінювачем можна скласти по телефону, знявши з себе відповідальність за якість наданих послуг.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з червня поточного року вартість експертної оцінки нерухомості і земельних ділянок для їх продажу зросла більш ніж вдесятеро у зв'язку з тим, що ринок оцінки монополізували 12 компаній.