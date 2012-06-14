Донецькі чорнобильці розраховують перехопити Януковича перед футболом

Про це повідомив УНІАН голова Донецької обласної громадської організації ВО «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля» Володимир Деркач.

Він нагадав, що завтра біля стін Донецької облдержадміністрації чорнобильці мають намір продовжити свою акцію протесту і провести мітинг з вимогою виконання соціальних законів в Україні.

За словами В.Деркача, мітинги протесту організація «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля» проводить у Донецьку з 11 червня, і завтра «у нас дуже відповідальний день - це п'ятниця, 15 червня, буде грати наша збірна, і Президент буде тут».

В.Деркач підкреслив, що чорнобильці не раз зверталися до Президента України, але жодного разу він не висловив своєї думки щодо їхнього питання.

«Наша мета - зустрітися з Януковичем і почути з його вуст думку про нашу проблему. За нашою темою висловлювався й Азаров, і Тігіпко, а ось Янукович - ні, не висловлював своє ставлення по нашій проблемі про невиконання рішення судів на території України», - пояснив лідер чорнобильців і додав: «Є велика надія на те, що ми все ж зустрінемося. Надія помирає останньою... Коли він прилетить? За 10 хвилин до початку матчу або як - не знаємо...».

В.Деркач також повідомив, що завтра акцію в Донецьку мають підтримати чорнобильці із західної та центральної України.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятою восени 2011 року постановою Кабміну № 1210, були визначені розміри пенсій чорнобильцям, де передбачено формульний підхід розрахунку залежно від заробітку Але такі категорії чорнобильців як військовослужбовці строкової служби, на той момент не мали зарплати, і переселенці, отримали в рази урізані нові пенсії.

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький і голова Донецької обласної ради Андрій Федорук звернулися 22 лютого 2012 року з листом до віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка і «попросили звернути увагу на проблеми двох груп чорнобильців, яким за прийнятою постановою виплати були значно знижені проти судових рішень».

23 березня на прес-конференції у Донецьку С.Тігіпко пообіцяв А.Шишацькому найближчим часом вирішити це питання.

З 11 червня чорнобильці Донецької області оголосили про щоденні акції протесту біля стін ОДА. Вони наполягають на зустрічі з В.Януковичем.