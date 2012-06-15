Представник Президента: новий кодекс розширює права людини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він наголосив, що в основі КПК насамперед лежить принцип презумпції невинуватості.

«Логіка, яка працювала у старому КПК, у судовій системі і в законах, лише декларувала те, що презумпція невинуватості існує. А на практиці все було зовсім інакше. Обвинувач апріорі вважався правим, а іншій стороні залишалося виправдовуватися», - зазначив Ю.Мірошниченко.

За його словами, завдяки новому кодексу цей перекіс нарешті зникне. «Критики кажуть, що можуть виникнути ситуації, коли винні не понесуть належного покарання, тобто коли суд не зможе довести їх провину. Однак негативні наслідки від цього для суспільства будуть в рази менші, ніж це є зараз», - наголосив він.

Представник Президента у ВР висловив упевненість, що невдовзі в Україні запрацює нова практика, зокрема інститут взяття на поруки, застави та домашнього арешту. «Ми побачимо зміну ситуації. І це дуже великий крок уперед», - сказав Ю.Мірошниченко.