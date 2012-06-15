Україні потрібен стратегічний резерв газу

Резерв потрібний для забезпечення необхідного режиму постачання газом населення країни в опалювальний сезон і транзиту.

Про це йдеться в матеріалах колегії Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від 18 травня, оприлюднених на сайті міністерства.

«Неухильне зменшення залишків запасів активного газу в ПСГ впродовж останніх років істотно ускладнює можливості регулювання сезонної нерівномірності споживання природного газу споживачами України і відбору газу для країн-імпортерів. Для вирішення цієї проблеми необхідно збільшити запаси активного газу в ПСГ України. З цією метою варто розглянути на міждержавному рівні перспективи закачування і зберігання в ПСГ України додаткових обсягів газу від традиційного постачальника – Росії та інших країн – експортерів природного газу. Крім того, доцільно створити стратегічний державний резерв природного газу в ПСГ України», - йдеться в документі.

Також Міненерговугілля має намір просити Міністерство фінансів виділити в держбюджеті України на 2012 рік Держкомрезерву кошти на створення, зберігання і розвиток стратегічного резерву природного газу в ПСГ.