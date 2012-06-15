На Полтавщині буревій убив людину
08:57, 15 червня 2012Суспільство
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У Полтавській області внаслідок буревію одна людина загинула, ще троє постраждали.
Внаслідок буревію одна людина загинула
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, це сталося 14 червня.
Також внаслідок сильного дощу з градом та шквалистих поривів вітру в 15 населених пунктах Кременчуцького, Новосанжарського, Кобеляцького, Козельщинського районів та м. Комсомольськ сталося часткове пошкодження 67 покрівель приватних будинків та 8 об’єктів соціально-побутової сфери, повалено дерева.
На полях пошкоджено посіви зернових культур. Знеструмлено 101 населений пункт.
До ліквідації наслідків залучено всього 253 чоловік та 68 одиниць техніки.
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