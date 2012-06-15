МТС-Україна заморозив тарифи

Мобільний оператор компанія "МТС Україна" ввів мораторій на зміну тарифів на послуги мобільного зв'язку у відповідь на рекомендацію АМКУ знизити тарифи до економічно обгрунтованого рівня. Про це повідомив представник прес-служби компанії, пише газета Сегодня.

"Оскільки Антимонопольний комітет висловив бажання розібратися в ситуації з тарифами, ми вводимо тимчасовий мораторій на зміни, для того, щоб допомогти йому прийняти зважене рішення", - повідомив він.

Представник прес-служби МТС також додав, що в компанії "МТС Україна" існує програма управління тарифами, спрямована на те, щоб приводити існуючі пропозиції у відповідність з мінливими уподобаннями абонентів.

Як повідомлялося, АМКУ зобов'язав телекомунікаційних операторів компанії "Київстар" і "МТС Україна" знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня. Крім того, Антимонопольний комітет вважає завищеними тарифи цих операторів на послуги міжнародного роумінгу.

Нагадаємо, з червня компанія "МТС Україна" підвищила вартість внутрішньомережевих дзвінків на 50% до 0,75 гривні / хвилина в тарифних планах "Супер МТС", "Max Energy" і "Народний".