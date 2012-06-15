У Болгарії українка покусала поліцейського

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався на болгарському курорті Золоті піски. Двоє дівчат 20 і 28 років самі звернулися до поліцейських із заявою про те, що їх обікрали. При з`ясуванні ситуації поліцейськими дівчата почали вести себе агресивно.

Коли їх спробували втихомирити, українки почали бити і штовхати поліцейських, а одна з них вкусила правоохоронця. Після затримання на дівчат завели справу за дрібне хуліганство.