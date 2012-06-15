У Болгарії українка покусала поліцейського
13:08, 15 червня 2012Суспільство
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Болгарська поліція за агресивну поведінку затримала двох українських туристок.
|Українок затримали на курорті
Інцидент стався на болгарському курорті Золоті піски. Двоє дівчат 20 і 28 років самі звернулися до поліцейських із заявою про те, що їх обікрали. При з`ясуванні ситуації поліцейськими дівчата почали вести себе агресивно.
Коли їх спробували втихомирити, українки почали бити і штовхати поліцейських, а одна з них вкусила правоохоронця. Після затримання на дівчат завели справу за дрібне хуліганство.
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