Євродепутати будуть наполягати на розслідуванні корупції на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Зараз часто говорять, що спорт, політика, економічні інтереси та корупція зовсім не пов’язані один з одним. Але ми будемо після Євро-2012 звертати особливу увагу на корупцію і на те, як взагалі вдалося за такий короткий час побудувати такі великі стадіони за такі гроші, і чому це відбувалося без тендерів і куди йшли ці гроші. Це буде таке велике розслідування після Євро-2012», - сказала Р.Хармс.

Євродепутат також звернула увагу на неякісні дороги, зокрема, сполученням Харків-Київ.

«Ми мали можливість ознайомитися з дорогою із Харкова на Київ. Ми їхали автомобілем, який нам було надано Представництвом Європейського Союзу, і під час цієї поїздки я не завжди була впевнена, що я взагалі доїду до Києва, і саме на тих частинах доріг йшов ремонт. Тому я хочу сказати, що дороги потребують ще великого ремонту, і треба над цим працювати», - зауважила вона.