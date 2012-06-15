Українці замовляють VIP-вагон за 18 тисяч

Вартість поїздки з Донецька до Києва в спеціальному вагоні-салоні, який включається до складу фірмового потягу № 37 «Донбас» Донецької залізниці (ДЗ) становить 17,914 тис. грн, повідомили УНІАН на ДЗ.

Вартість проїзду з Донецька до Львова у вагоні-салоні, який приєднується до потягу № 69 сполученням Маріуполь-Львів, становитиме 18,573 тис. грн.

Вартість вагону-салону включає безпосередньо вартість користування вагоном-салоном, яка в середньому становить 2,039 тис. грн на добу, а також оплату вартості проїзду одинадцяти СВ-місць у вагоні згідно з Правилами перевезень.

При цьому ДЗ відзначає, що за 5 місяців 2012 року спеціальний вагон-салон ДЗ включався до складу потягів 8 разів на замовлення фізичних і юридичних осіб.

Основні напрями, на яких використовувався вагон-салон, - Севастополь, Львів, Київ, Москва, Одеса.

Довідка УНІАН. Вагон-салон розраховано на 11 місць. У вагоні є великий зал, кухня, просторе спальне купе.

Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю і електроплитою. У залі є м`який куточок, комп`ютер, аудіо- і відеотехніка. У спальному купе розміщено ліжко, письмовий стіл, шафу кондиціонер і ванну кімнату. Передбачене також спеціальне купе для охорони і провідників.