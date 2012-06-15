Італійська Eni буде добувати сланцевий газ в Україні

Як сказано в повідомленні компанії, що є в розпорядженні агентства УНІАН, Eni отримала право видобутку газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», котра має ліцензією на видобування сланцевого газу в Львівському вугільному басейні.

«Західгазінвест» підконтрольний державній компанії «Надра України» і нафтогазовій компанії «Кадоган Петролеум».

Eni не повідомляє про суму операції, але каже, що підписана угода знаходиться в рамках укладеного минулого року з держкомпанією «Надра України» меморандуму, а також угоди з «Кадоган Петролеум».

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна, котра ставить за мету знизити залежність від дорогого російського газу, обрала на конкурсі іноземних партнерів щодо видобування сланцевого газу. На Олеському родовищі на заході країни ним стане Chevron, а на Юзівському, на сході, - Shell.

За словами міністра екології і природних ресурсів України Едуарда Ставицького, розвідувальне буріння на Юзівській площі буде розпочато в 2013 році, а дослідницько-промислова розробка - в 2015 році. Відповідні роботи на Олеській площі планується розпочати в 2014 і 2016 рр. відповідно.

За оцінкою міністра, щорічний промисловий видобуток газу на обох площах може досягати 10-15 млрд кубометрів.

На участь у конкурсах подавали заявки 5 транснаціональних компаній, включаючи Eni.

Україна щороку видобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу. Імпорт з Росії цього виду палива в поточному році може скласти близько 27 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелей нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд барелей нафтового еквівалента. Компанія веде розвідування і видобування нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).