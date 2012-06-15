Троєщина святкуватиме початок будівництва національного етнопарку

16 червня о 14:00 на озері Гнилуша (Троєщина) за підтримки народного депутата України Валерія Борисова розпочнеться фестиваль з нагоди початку будівництва етнопарку.

О 15:00 на головній сцені розпочнеться театралізована вистава-реконструкція «Підписання Ярославом Мудрим та Мстиславом Чернігівським Троєщинської Унії». Далі в програмі:

15:30 – 16:00 Шоу кінного театру «Скіф»

16:00 – 16:40 Шоу фехтувальників театру історичного фехтування та сценічного бою «Камелот»

16:40 – 17:15 Виступ та майстер-клас із середньовічного танцю у виконанні танцювального ансамблю «Алентрада»

17:15 – 18:00 Виступ та майстер-клас групи каскадерів під керівництвом Михайла Земського

18:00 – 18:45 АНТРАКТ

18:45 – 19:30 Шоу фехтувальників театру історичного фехтування та сценічного бою «Камелот»

19:30 – 20:00 Бойове шоу військово-історичного клубу «Росичі»

20:00 – 20:10 «De profundis», фехтувально-хореографічна композиція у виконанні театру історичного фехтування та сценічного бою «Камелот»

20:10 – 20:55 Виступ рок-гурту «Red Rocks»

20:55 – 21:25 Фаєр-шоу «Білозолота» від Київського театру вогню

21:30 Фейєрверк

Також протягом усього дня на території етнопарку працюватимуть середньовічний тир, в якому кожен бажаючий зможе випробувати свої сили у стрільбі з луків і арбалетів та повправлятись у метанні ножів. Окрім того, найбільш сміливі, кмітливі, винахідливі та витривалі зможуть перевірити свої сили на єдиному в Україні інтерактивному майданчику «Тропа воїна». Також бажаючі зможуть під час свята придбати вироби народних майстрів –гончарів, ковалів, зброярів тощо.

Для зручності киян та гостей столиці з 14:00 щопівгодини від станцій метро «Оболонь» та «Чернігівська», а також від універмагу «Фестивальний» курсуватимуть безкоштовні маршрутні автобуси.

Нагадаємо, що саме на березі озера Гнилуша в ХІ столітті Ярослав Мудрий та його брат Мстислав Чернігівський підписали мирову угоду, яка дала поштовх динамічному розвитку Київської Русі як державного утворення.

Акредитація:

+38 067 536 0880

nilnitska@gmail.com

Наталія Ільніцька