До списку ЮНЕСКО можуть додати дерев'яні церкви Карпат

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, сьогодні заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький провів нараду щодо стану підготовки внесення у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спільної українсько-польської транскордонної номінації «Дерев’яні церкви українських і польських Карпат».

За словами В.Губицького, на даний час вже відібрано по 8 пам’яток з кожної країни, які є визначними взірцями пам’яток культурної спадщини – храмів лемківської, бойківської, гуцульської та галицької шкіл, які зберегли свою автентичність і можуть розглядатися як потенційні кандидати для занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Від Львівської області до цього списку потрапило 4 об’єкти: церква Святого Юра у м. Дрогобич, церква Святого Духа в с. Потелич Жовківського району, церква Собору Пресвятої Богородиці у с. Матків Турківського району та церква Святої Трійці в м. Жовква.

Після надання доступу делегації ІКОМОС для проведення оцінювання та обстеження об’єктів буде підготовлено і передано заявку на конгрес ЮНЕСКО.

«Зараз необхідно провести ряд практичних заходів з підготовки номінованих об’ктів для огляду експертом ІКОМОС. Для цього робочою комісією з підготовки об’єктів, за участі управління охорони культурної спадщини, було проведено обстеження всіх номінованих об’єктів і підготовлено перелік робіт, які необхідно провести на цих об’єктах», - зазначив В.Губицький.