Hyundai з Харкова запізнився через дерево на коліях

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За інформацією прес-служби «Укрзалізниці», поїзд прибув до Києва із запізненням на 1 годину.

Технічних проблем, які призвели до зупинки поїзда, не було.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. по залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.