Прогноз погоди на 18 червня

У Львівській, Волинській, Рівненській, північних та Харківській областях вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер на Лівобережжі північний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 24°; вдень 27-32°, у південній частині та на Вінниччині місцями 33-35°.

У Київській області у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 21-23°, в районі Феодосії 13°, біля Алушти 16°; в Азовському морі 23-26°; у Дніпрі біля Києва 21°.