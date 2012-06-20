З двох чоловіків, які били міліціонера, один перебував на іспитовому терміні

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За даними міліції, 29 вересня 2010 року двоє чоловіків в стані алкогольного сп'яніння зайшли в піцерію, що розташована в одному з торгівельних центрів Вінниці. Чоловіки поводили себе зухвало, тому співробітники закладу викликали охорону. На місце події прибули співробітники УДСО. Один з них зробив чоловікам зауваження і попросив покинути заклад. За це нетверезі чоловіки почали наносити йому удари по голові.

Чоловіки були відразу затримані, а співробітник служби охорони з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Ленінський районний суд Вінниці засудив зловмисників до трьох років позбавлення волі. При цьому до одного із засуджених суд застосував іспитовий термін три роки. Другий з чоловіків у 2007 році був засуджений за розбій та перебував на іспитовому терміні. За сукупністю вироків із врахуванням не відбутої частини попереднього покарання чоловік отримав п’ять років та три місяці позбавлення волі.