РНБО: радіоелектронна розвідка дозволяє відстежувати ключових партнерів

Така інформація дозволяє вчасно відслідковувати глобальні тенденції в світовій економіці, еволюцію та динаміку розвитку політики ключових партнерів України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв під час урочистостей з відзначення 20-ї річниці вітчизняної радіоелектронної розвідки, які відбулися сьогодні у Службі зовнішньої розвідки України, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Під час свого виступу А.Клюєв подякував фахівцям радіоелектронної розвідки за високий професіоналізм і самовідданість у роботі, своєчасне забезпечення керівництва держави, а також Апарату Радбезу України актуальною інформацією, яка використовується у процесі розробки державної політики.

На урочистому зібранні А.Клюєв вручив відзнаки РНБО кращим співробітникам і ветеранам радіоелектронної розвідки.

У свою чергу голова Служби зовнішньої розвідки України Григорій Ілляшов подякував керівництву держави за високу оцінку діяльності департаменту технічної розвідки СЗР України, постійну увагу до питань його функціонування, розвитку і вдосконалення, а також вручив відомчі відзнаки співробітникам Служби.

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Департамент технічної розвідки CЗP України був створений 19 червня 1992 року. Цей департамент та його підрозділи, дислоковані у регіонах держави, мають у своєму розпорядженні унікальне оснащення, тут працюють досвідчені фахівці у галузі радіоперехоплення і криптографії, системні програмісти та аналітики. Це дає можливість регулярно здобувати особливо цінну конфіденційну інформацію політичного, економічного, науково-технічного та військово-стратегічного характеру, забезпечувати активну участь української розвідки у боротьбі з міжнародним тероризмом і транснаціональною організованою злочинністю.