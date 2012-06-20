Рахункова палата: держава до пуття не знає, чим володіє

Як сказано в повідомленні Рахункової палати України, такі висновки було зроблено колегією відомства за результатами аналізу Звіту про роботу Фонду державного майна й ходу виконання Державної програми приватизації в 2011 році.

«Всупереч вимогам законодавства частину міністерств і відомств не надали відповідної інформації для оновлення бази даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, внаслідок чого держава в особі Фонду не має повної і достовірної інформації про об'єкти, які перебувають у її власності», - йдеться в прес-релізі.

Крім того, за даними Рахункової палати, 5905 юридичних осіб на сьогодні не підвідомчі жодному з органів державної влади, тобто "невизнані".

Відповідно до наданої інформації, Фонд не розробив і не подав на затвердження Кабміну проект плану-графіка передприватизаційної підготовки державних підприємств наступного року (через ненадання органами влади, в управлінні яких перебувають державні підприємства, відповідних пропозицій). Це є порушенням законодавства і створює ризики невиконання планів з приватизації в майбутньому.

За даними звіту, обсяги надходжень коштів від приватизації до держбюджету 2011 року становили майже 115% планових показників. Однак, як встановлено аудитом, план з надходження коштів від малої приватизації виконано лише на 83,9%, зокрема від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, - лише на 39,8%.

Також встановлено, що звіт не містить інформації про стан заборгованості з орендної плати і виплати дивідендів, про результативність перевірок з виявлення і попередження порушень чинного законодавства, проведених Фондом, про стан позовної роботи. У звіті не висвітлені причини недостатньої координації роботи Фонду з органами виконавчої влади.

Колегія констатувала, що Звіт про роботу Фонду держмайна загалом достовірно висвітлює результати діяльності Фонду з проведення приватизації й управління державним майном.

Інформація, наведена у звіті, дає змогу оцінити загальний стан обліку державного майна, підготовки до продажу об'єктів державної власності і їх приватизації, а також дослідити питання дивідендної та орендної політики. При цьому звіт висвітлює лише позитивну сторону роботи Фонду, не аналізуючи проблем і недоліків в його діяльності впродовж 2011 року.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, за попередніми даними, перевиконав на 15% план надходжень від приватизації держмайна, затверджений на 2011 рік, направивши до державного бюджету України 11,488 млрд грн (план 2011 р. - 10 млрд грн). Надходження від оренди становили 846,6 млн. грн, або 129,24% планового показника (655 млн. грн), надходження дивідендів - 594,03 млн. грн, що вчетверо більше від плану.