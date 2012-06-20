Опозиція вважає цинічним піар Азарова на дитячій лікарні

Менше місяця тому уряд сам забрав у лікарні гроші заради Євро.

Про це заявив прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв, повідомили УНІАН в прес-службі партії «Батьківщина».

«Взагалі все, що відбувається навколо "Охматдиту", коли уряд Януковича-Азарова спочатку приймає рішення забрати з програми фінансування закладу гроші, перекинувши їх на інші програми, не пов'язані із соціальною політикою, а після цього Азаров рекламує, як він далі буде будувати чергові корпуси, - ніщо інше, як подачка напередодні виборів», - заявив С.Соболєв.

«Це передвиборчий піар, який робиться тільки для того, щоб люди забули, як на початку місяця уряд забрав останнє у дітей», - додав опозиційний прем'єр.

В «Батьківщині» нагадали, що 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, уряд ухвалив рішення про передачу 200 млн грн, які були передбачені на будівництво лікувально-діагностичного комплексу дитячої лікарні "Охматдит", на Євро-2012.

Згідно з постановою уряду № 443 від 21 травня, відповідні зміни внесено в додатки до державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В додатках до постанови передбачено скоротити фінансування "Охматдиту" 2012 року на 349 млн грн - із 399 млн до 50 млн грн, тоді як держпрограму з підготовки та проведення Євро збільшили на 349 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня М.Азаров запевнив, що лікувально-діагностичний корпус «Охматдиту» буде введено в експлуатацію до середини 2013 року

Зокрема, під час огляду ходу будівництва цього корпусу глава уряду відзначив, що дев'ятиповерховий лікувально-діагностичний корпус буде добудовано через 4-5 місяців з тим, щоб наприкінці 2012 року розпочати оздоблювальні роботи і монтаж обладнання.

«Ну, і в першому кварталі, максимум, в другому (2013 року – УНІАН) ми ставимо завдання ввести цей корпус в експлуатацію, прийняти перших пацієнтів», - відзначив М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд і надалі приділятиме велику увагу будівництву даного корпусу, оскільки від цього залежить життя і здоров'я дітей.