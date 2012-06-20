Митрополит Володимир відслужить службу в честь 20-річчя свого предстоятельства

Про це УНІАН повідомили у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Церкви.

Також з Одеси до Києва буде доставлено чудотворну Касперівську ікону Божої матері, перед якою напередодні вступу до Одеської духовної семінарії молився митрополит Володимир. Ікона перебуватиме в Києво-Печерській Лаврі лише один день.