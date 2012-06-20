Митрополит Володимир відслужить службу в честь 20-річчя свого предстоятельства

08:56, 20 червня 2012
Суспільство
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Предстоятель Української православної церкви Митрополит Володимир сьогодні о 9.30 на Соборній площі Києво-Печерської Лаври відправить літургію з нагоди 20-річчя свого предстоятельського служіння в УПЦ.

Митрополит Володимир

Про це УНІАН повідомили у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Церкви.

Також з Одеси до Києва буде доставлено чудотворну Касперівську ікону Божої матері, перед якою напередодні вступу до Одеської духовної семінарії молився митрополит Володимир. Ікона перебуватиме в Києво-Печерській Лаврі лише один день.

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