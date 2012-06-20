Янукович привітав українську пару із здобуттям Кубка Європи

10:29, 20 червня 2012
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович привітав юних кримчан Президент України Віктор Янукович привітав юних кримчан Юрія Петрова та Яну Кожухар із здобуттям Кубка Європи зі спортивних танців.  

Віктор Янукович

14-ті міжнародні змагання з цього виду спорту відбувалися в Судаку під патронатом президента Всеукраїнської федерації спортивних танців Бориса Дейча, повідомили УНІАН у прес-службі радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганни Герман.

Вітаючи юних кримчан з перемогою, В.Янукович висловив особливу вдячність усім, хто докладає багато зусиль для підтримки юних талантів і розвитку спорту в Україні.

Б.Дейч зазначив, що висока оцінка главою держави успіху кримських спортсменів надихає їх на нові перемоги.

 

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