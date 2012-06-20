Невідомий захопив заручників у банку в Франції

13:42, 20 червня 2012
Суспільство
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Злочинець вистрілив у повітря, заявив про свій зв`язок з терористичною мережею "Аль-Каїда" і вимагає для переговорів представника французького спецназу.

 Озброєний чоловік захопив в заручники чотирьох осіб в одному з банків французького міста Тулуза, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

 За попередньою інформацією, в заручниках опинилися четверо службовців відділення банку, у тому числі його директор. Подробиці події встановлюються.

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