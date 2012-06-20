Невідомий захопив заручників у банку в Франції

Озброєний чоловік захопив в заручники чотирьох осіб в одному з банків французького міста Тулуза, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, в заручниках опинилися четверо службовців відділення банку, у тому числі його директор. Подробиці події встановлюються.