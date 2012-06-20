На Співочому полі знайшли повішеним чоловіка

У Києві знайшли повішеним чоловіка.

Як повідомляє прес-служба МНС у Києві, 19 червня трагічний випадок стався на Дніпровському узвозі, 1.

На території парку «Співоче поле» на дереві знаходився чоловік без ознак життя.

МНСники приставили драбину до дерева, обережно зняли загиблого, перенесли вниз по драбині і передали оперативно-слідчій групі міліції.