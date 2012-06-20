Міліція затримала афериста, який торгував «липовими» квитками на Євро
16:42, 20 червня 2012Суспільство
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В Одесі міліція затримала афериста, який торгував підробленими квитками на матчі Євро-2012.
Квитки варто купувати лише в офіційних осіб
Співробітники Хмельницького відділення міліції Одеси затримали 27-річного афериста, який продавав підроблені квитки на футбольний матч Євро-2012 за участю збірної команди України, повідомили сьогодні УНІАН у Відділ зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в міліції, шахрай був затриманий після того, як одержав 2 тис 100 грн за вхідні «квитки» на футбольний матч.
Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи, згідно з ознаками злочину, передбаченого ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За таке діяння передбачено штраф на суму у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.
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