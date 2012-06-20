Колишньому міліціонеру дали трохи більше року за жорстоке вбивство дружини

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури області Олександр Зайцев, судове засідання відбулося вчора, 19 червня.

За його словами, експертиза визнала, що підсудний перебував у стані афекту, коли скоював вбивство, це стало пом`якшувальною обставиною при виголошенні вироку. Проте, суд визнав дії чоловіка стосовно власної дитини, коли він залишив її на проїжджій частині після скоєння вбивства дружини, як такі, що загрожували життю і здоров`ю дитини.

«Поки що точно не можу сказати, хто подаватиме апеляцію на таке м`яке рішення суду, місцева прокуратура Красного Луча чи обласна. Але апеляція буде однозначна», - сказав О.Зайцев.

За даними ЗМІ, більшу частину строку підсудний вже відбув у СІЗО під час досудового слідства і судового процесу. На волю він може вийти вже за кілька місяців.

Як повідомлялося раніше, 22 липня 2011 року 27-річний капітан міліції у стані алкогольного сп`яніння скоїв в особливо жорстокій формі вбивство власної 24-річної дружини – старшого лейтенанта міліції, яка перебувала в декретній відпустці з виховання дитини. Чоловіка було затримано при спробі втекти з міста, при цьому він спочатку взяв дитину з собою, але потім залишив її на узбіччі траси. Стосовно міліціонера було порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України, і його було звільнено з правоохоронних органів.