Експерт назвав мовний законопроект актом правового шахрайства

Проект Закону України "Про засади державної мовної політики" є актом правового шахрайства. Про це повідомив сьогодні під час слухань, організованих комітетом Верховної Ради з питань культури і духовності, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко.

"Весь цей документ - це акт правового шахрайства", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, норма даного законопроекту про те, що органи місцевого самоврядування самі на власний розсуд зможуть вибирати мову для свого регіону, напряму суперечить нормам Конституції України та висновкам Конституційного суду про те, що "державність української мови є елементом державного ладу в Україні". Він також охарактеризував як таку, що не відповідає чинному законодавству, норму даного законопроекту про право на "мовне самовизначення", згідно з якою чиновники отримають право на власний розсуд обирати мову спілкування з громадянами.

За його словами, автори цього законопроекту також дають невірне тлумачення Європейській хартії регіональних та міноритарних мов, спрямованій передусім на захист зникаючих мов.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

При підготовці до другого читання законопроекту про засади державної мовної політики надійшло понад 2 тисячі поправок.