Зі стадіону вкрали відеокамеру телеканалу "Україна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

За його словами, про крадіжку відеокамери повідомила продюсер департаменту «Футбол» на телеканалі «Україна». У заяві до Сихівського райвідділу Львівського міського управління міліції продюсер зазначила, що 7 травня невідома особа із прес-ложі стадіону «Арена-Львів» викрала міні-відеокамеру вартістю 4 тисячі 192 гривні.

Зараз працівники міліції перевіряють затриманого чоловіка на його причетність до скоєння інших злочинів.