Двох, які пограбували румунського фотокора, звільнили на підписку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк, посилаючись та відповідне рішення Галицького районного суду Львова.

«За нашим поданням матеріали кримінальної справи були направлені до Галицького суду і, на жаль, цей суд звільнив грабіжників з-під варти. Відтак, двоє грабіжників знаходяться зараз на підписці про невиїзд. Ведеться перевірка на причетність їх до інших грабежів на території міста Львова», - сказав О.Рудяк.

«Прокурор області особисто вивчив матеріали кримінальної справи, і на сьогодні в Апеляційний суд Львівської області на рішення Галицького районного суду Львова скеровано апеляційну скаргу», - зазначив він.

За словами О.Рудяка, «крім того, вночі 20 червня правоохоронці затримали третього співучасника цього злочину проти іноземця».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня троє молодиків у Львові пограбували фотокореспондента з Румунії, відібравши у нього два фотоапарати з двома об’єктивами, ноутбук, зарядні пристрої. Двох чоловіків затримали через два дні після скоєння злочину.