Затримано наркур’єра з товаром на 200 тис. доларів

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Одеській області, «два брикети фентанілу загальною вагою близько 1 кг було виявлено при огляді обшивки капота його автомобіля». Вилученої партії наркотику вистачало на 4 млн. доз, а загальна вартість фентанілу становила 200 тис. дол.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичного засобу в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.