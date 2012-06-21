Затримано наркур’єра з товаром на 200 тис. доларів
00:48, 21 червня 2012Суспільство
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У пункті пропуску «Нові Трояни» митного поста «Болград» Одеської області затримано 46-річного наркокур'єра, який намагався перемістити на територію Молдови партію фентанілу - синтетичного аналога героїну.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Одеській області, «два брикети фентанілу загальною вагою близько 1 кг було виявлено при огляді обшивки капота його автомобіля». Вилученої партії наркотику вистачало на 4 млн. доз, а загальна вартість фентанілу становила 200 тис. дол.
Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичного засобу в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.
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