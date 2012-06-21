Житомирське МНС закликає остерігатись змій: троє постраждалих за тиждень

Як повідомляє прес-служба МНС України, 13 червня до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» потрапив 36-річний чоловік, який збирав у лісі суницю. 17 червня в селі Красилівка ще один чоловік був вкушений змією при подібних обставинах. І вже через 2 доби – 19 червня – в селі Невгоди того ж району змія вкусила чоловіка, який працював на подвір’ї.

Відтак, МНС закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час перебування на природі.