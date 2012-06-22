З галереї у Нью-Йорку викрали картину Сальвадора Далі

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт телекомпанії NBC, полотно великого іспанського художника було вкрадене минулого вівторка, проте ЗМІ дізналися про інцидент тільки зараз.

Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка в картатій сорочці, який увійшов до галереї з чорною сумкою. Через якийсь час чоловік знову потрапив у зону видимості камер - він ніс у руках сумку з картиною.