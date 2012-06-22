З галереї у Нью-Йорку викрали картину Сальвадора Далі
11:15, 22 червня 2012Суспільство
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Невідомі вкрали картину Сальвадора Далі "Дон Хуан Теноріо", яка оцінюється в 150 тисяч доларів, з галереї на Манхеттені в Нью-Йорку.
|Картину оцінюють у $150 тисяч
Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка в картатій сорочці, який увійшов до галереї з чорною сумкою. Через якийсь час чоловік знову потрапив у зону видимості камер - він ніс у руках сумку з картиною.
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