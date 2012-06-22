З галереї у Нью-Йорку викрали картину Сальвадора Далі

11:15, 22 червня 2012
Суспільство
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Невідомі вкрали картину Сальвадора Далі "Дон Хуан Теноріо", яка оцінюється в 150 тисяч доларів, з галереї на Манхеттені в Нью-Йорку. 

Cartel de Don Juan Tenorio
Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на сайт телекомпанії NBC, полотно великого іспанського художника було вкрадене минулого вівторка, проте ЗМІ дізналися про інцидент тільки зараз.

Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка в картатій сорочці, який увійшов до галереї з чорною сумкою. Через якийсь час чоловік знову потрапив у зону видимості камер - він ніс у руках сумку з картиною.

 

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