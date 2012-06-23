На автобані Київ - Одеса у ДТП загинула 25-річна росіянка

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, автомобіль «Фольксваген» врізався у металевий відбійник та перекинувся.

Водій і двоє пасажирів автомобіля, громадяни Російської Федерації, отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні. 25-річна пасажирка загинула на місці пригоди.

Зі слів водія, група туристів з Росії приїхала в Україну на Євро-2012. Скориставшися паузою у чемпіонаті, вони вирішили з’їздити в Одесу. У день аварії росіяни поверталися до Києва.