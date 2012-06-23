На автобані Київ - Одеса у ДТП загинула 25-річна росіянка
21:19, 23 червня 2012Суспільство
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У Жашківському районі Черкаської області на автошляху Київ - Одеса у ДТП загинула 25-річна громадянка Росії.
25-річна пасажирка загинула на місці
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, автомобіль «Фольксваген» врізався у металевий відбійник та перекинувся.
Водій і двоє пасажирів автомобіля, громадяни Російської Федерації, отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні. 25-річна пасажирка загинула на місці пригоди.
Зі слів водія, група туристів з Росії приїхала в Україну на Євро-2012. Скориставшися паузою у чемпіонаті, вони вирішили з’їздити в Одесу. У день аварії росіяни поверталися до Києва.
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