Приватний нотаріус ошукала киян на 6 мільйонів
08:22, 25 червня 2012Суспільство
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Прокуратура Оболонського району Києва розслідувала і направила до суду кримінальну справу стосовно приватного нотаріуса, яка обманним шляхом заволоділа грошима своїх клієнтів у сумі понад 6 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, приватний нотаріус ошукала сімох киян, позичивши у них гроші та пообіцявши повернути із 10% прибутком. А в результаті розрахувалася із позичальниками підробленою довіреністю на право користування власною квартирою та чужими земельними ділянками.
Наразі екс-нотаріус перебуває під вартою. Кримінальна справа розглядається у Оболонському районному суді м. Києва за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів).
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