Донецький залізничник, який порізав своїх колег, був тверезим

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС на Донецькій залізниці Ольга Черногор.

Вона не змогла ні підтвердити, ні спростувати той факт, що бійка з тяжкими кримінальними наслідками між співробітниками Донецької залізниці носила побутовий характер.

«Про те, що мав місце побутовий випадок - це припускають так. Але це не точно, оскільки поки ми ні підтвердити, ні спростувати цей факт не можемо. Ні ту, ні іншу інформацію не підтвердимо», - сказала О.Черногор.

На запитання про те, чи були інші учасники події в стані алкогольного сп`яніння, вона відповіла: «Наскільки мені відомо, зараз ми підтвердити можемо лише те, що затриманий не перебував у стані алкогольного сп`яніння. А підтвердити, що двоє постраждалих перебували, або не перебували (в стані алкогольного сп`яніння) ми не можемо, оскільки вони, дійсно, у важкому стані».

О.Черногор також повідомила, що постраждалі ще не надають ніяких свідчень. «Вони не почали давати свідчення. Поки це питання не ясне», - зазначила керівник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня до міліції на станції Донецьк надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення залізничної лікарні звернулися двоє 52-річних працівників вагонного депо з ножовим проникаючим пораненням черевної порожнини.

За словами потерпілих, поранення вони отримали на території вагонного депо станції Донецьк. На місці події міліціонери встановили підозрюваного в скоєнні цього злочину. Як з`ясувалося, ним виявився 60-річний працівник ДП “Донецька залізниця”. За свідченнями затриманого, він завдав потерпілим ножові поранення під час сварки, що виникла раптово.

Стосовно затриманого за фактом цього злочину порушено кримінальні справи за двома статтями - ч.1 ст.15 (замах на злочин) і ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У прес-службі Донецької залізниці повідомили УНІАН, що немає підстав вважати, що конфлікт був пов`язаний з діяльністю із забезпечення пасажирських залізничних перевезень.